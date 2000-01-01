Ицхак Герцог вылетает на переговоры с Лавровым в Москву
Рано утром в понедельник, 6 марта, лидер парламентской оппозиции Израиля и председатель партии "Сионистский лагерь" Ицхак Герцог прилетит в Москву, где состоится ряд важных встреч с высокопоставленными российскими чиновниками. В частности он проведет переговоры с главой МИД РФ Сергеем Лавровым, его заместителем Михаилом Богдановым, а также представителями российской еврейской общины.
"Планируется моя встреча с министром иностранных дел Лавровым и заместителем министра Богдановым. Я очень жду встречи с ними для обсуждения возможностей, которые были, для кардинального регионального усилия по достижению мира, а также будущих возможностей в этой сфере", — сказал он российским журналистам накануне.
Приглашение посетить Москву Ицхаку Герцогу поступило от главы комитета Госдумы по международным делам Леонида Слуцкого после его встречи с премьер-министром РФ Дмитрием Медведевым, когда тот посетил Израиль в ноябре прошлого года.
Перед вылетом в Россию главный израильский оппозиционер отметил величайшее влияние, которое Россия имеет в ближневосточном регионе. Среди прочих вопросов он собирается потребовать прекратить отгружать российские боеприпасы в Сирии.
"В конечном итоге они попадают в руки "Хизбаллы", пытающейся расширить свое влияние на сирийской части Голанских высот, что представляет для Израиля красную линию", - отметил он.