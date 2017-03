06.03 06:47 MIGnews.com

ФБР требует опровержения утверждений Трампа о прослушке

Директор ФБР Джеймс Коми обратился в департамент юстиции с требованием публично опровергнуть утверждения президента Дональда Трампа о том, что Барак Обама прослушивал его предвыборную кампанию. Таково утверждение флагмана американской прессы - газеты The New York Times.The New York Times утверждает, что высокопоставленный “американский официальный представитель” сообщил о том, что Коми сказал - заявления Трампа не соответствуют действительности и должны быть исправлены.И ФБР, и министерство юстиции отказались дать официальные комментарии New York Times. Газета утверждает, что Коми хочет публичного опровержения заявлений Трампа потому, что они намекают на то, что ФБР нарушило закон.Трамп ранее написал в твиттере: “Как низко пал президент Обама, пойдя на то, чтобы прослушивать мои телефоны во время священного предвыборного процесса. Это Никсон/Уотергейт. Плохой (больной) парень!”Пресс-представитель Белого Дома Шон Спайсер заявил, что сообщения о потенциально политических расследованиях 2016 года “вызывают крайнюю озабоченность”.Спайсер также заявил, что президент требует , в рамках расследования Конгресса об активности русских, определить "вышла ли исполнительная власть за пределы своих полномочий в 2016 году".