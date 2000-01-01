ФБР требует опровержения утверждений Трампа о прослушке
Директор ФБР Джеймс Коми обратился в департамент юстиции с требованием публично опровергнуть утверждения президента Дональда Трампа о том, что Барак Обама прослушивал его предвыборную кампанию. Таково утверждение флагмана американской прессы - газеты The New York Times.
The New York Times утверждает, что высокопоставленный “американский официальный представитель” сообщил о том, что Коми сказал - заявления Трампа не соответствуют действительности и должны быть исправлены.
И ФБР, и министерство юстиции отказались дать официальные комментарии New York Times. Газета утверждает, что Коми хочет публичного опровержения заявлений Трампа потому, что они намекают на то, что ФБР нарушило закон.
Трамп ранее написал в твиттере: “Как низко пал президент Обама, пойдя на то, чтобы прослушивать мои телефоны во время священного предвыборного процесса. Это Никсон/Уотергейт. Плохой (больной) парень!”
Пресс-представитель Белого Дома Шон Спайсер заявил, что сообщения о потенциально политических расследованиях 2016 года “вызывают крайнюю озабоченность”.
Спайсер также заявил, что президент требует , в рамках расследования Конгресса об активности русских, определить "вышла ли исполнительная власть за пределы своих полномочий в 2016 году".