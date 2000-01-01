06.03 21:17 MIGnews.com

Эрдоган обвиняет Германию в возвращении к нацизму

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Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган обвиняет Германию в том, что она возвращается к нацизму после того, как Берлин отменил турецкие политические митинги в стране.В воскресенье, 5 марта, Эрдоган обвинил Германию в "фашистских действиях", которые напоминают эпоху нацизма на фоне эскалации напряженности относительно отмены политических митингов, направленных на обеспечение поддержки среди 1,5 миллиона турок Германии апрельского референдума в Турции, который состоится 16 апреля.На прошлой неделе Берлин блокировал 2 турецких митинги, направленные на содействие положительному исходу голосования в следующем месяце."Германия, вы не имеете никакого отношения к демократии, и вы должны знать, что ваши нынешние действия ничем не отличаются от нацистского периода", - сказал Эрдоган во время митинга.Германия утверждает, что митинги были отменены местными чиновниками из-за соображений безопасности.Немецкое правительство опровергло сравнение президента Турции Тайипа Эрдогана текущей политики Германии с эпохой нацизма, призывая обе стороны оставаться "спокойными и уравновешенными", и не упускать из виду тесные связи, которые связывают двух союзников по НАТО.