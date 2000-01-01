Нетаниягу и Трамп обсудили иранскую агрессию в регионе
В понедельник вечером, 6 марта, состоялся телефонный разговор между президентом США Дональдом Трампом и премьер-министром Израиля Биньямином Нетаниягу.
Премьер-министр воспользовался возможностью и поблагодарил президента за тёплый прием оказанный ему во время визита в Вашингтон, а также выразил признательность за решительное осуждение президентом антисемитизма в его первом выступлении перед Конгрессом США на прошлой неделе.
Лидеры двух стран подробно обсудили опасные последствия ядерного соглашения с Ираном и иранской агрессии в регионе, а также необходимость работать вместе, чтобы противостоять этим угрозам.