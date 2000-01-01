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flickr/Prime Minister of Israel 06.03 20:49   MIGnews.com

Нетаниягу и Трамп обсудили иранскую агрессию в регионе

В понедельник вечером, 6 марта, состоялся телефонный разговор между президентом США Дональдом Трампом и премьер-министром Израиля Биньямином Нетаниягу.

Премьер-министр воспользовался возможностью и поблагодарил президента за тёплый прием оказанный ему во время визита в Вашингтон, а также выразил признательность за решительное осуждение президентом антисемитизма в его первом выступлении перед Конгрессом США на прошлой неделе.

Лидеры двух стран подробно обсудили опасные последствия ядерного соглашения с Ираном и иранской агрессии в регионе, а также необходимость работать вместе, чтобы противостоять этим угрозам.
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