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Дани Данон: `У нас есть сюрприз для народов мира`07.03 07:16   MIGnews.com

Дани Данон: "У нас есть сюрприз для народов мира"

Посла Израиля в ООН Дани Данона не удивил недавний всплеск антисемитских инцидентов по всей территории США.

"Мы знакомы с этим явлением, даже в коридорах ООН. Это не ново для нас услышать антисемитские комментарии, как и сделанные послами Венесуэлы и Эквадора, которые сравнивают ЦАХАЛ с нацистами. Конечно, последнее явление включает в себя угрозы для еврейских общинных центров, является очень тревожным и очень серьезным. Я доверяю правительству в борьбе с этим", -сказал Данон в интервью Arutz Sheva.

На вопрос о том, чего ожидает еврейская община в Нью-Йорке, Дани Данон ответил: "Они ожидают решительных действий по этому вопросу. Мы, как Еврейское государство, не можем быть равнодушными к любому случаю антисемитизма, независимо от того, где это происходит. Президент и правительство на всех уровнях осуждают эти инциденты и заявляют, что они не могут позволить этому стать обычным явлением".

"Мы обратились к новому Генеральному секретарю ООН с просьбой назначить специального представителя Организации по борьбе с антисемитизмом. Это не является проблемой, которая является уникальной для одного конкретного государства. Это глобальный вопрос, который мы ожидаем. Генеральный секретарь уже решительно осудил антисемитизм, и мы хотим, чтобы он превратил свои слова в действие", - сказал Данон на вопрос о том, наблюдается ли в ООН протест против антисемитизма.

Дани Данон также подчеркнул, что настало время укрепить отношения Израиля с ООН.

"Мы находимся на пороге больших проблем. Избраны новый президент США и новый Генеральный секретарь ООН. Это период, который может привести к изменениям. Мы привыкли постоянно жаловаться и обвинять ООН. Можно много жаловаться, но есть также много возможностей, и при содействии нового посла США в ООН, Никки Хейли, мы можем добиться значительных достижений", - отметил он.

"В моей роли, я должен быть оптимистом каждый день. У нас есть сюрприз для народов мира. Если ООН и СБ ООН прекратят автоматически осуждать Израиль, они увидят современное, демократическое государство, которое готово оказать помощь народам мир", - заявил посол Израиля в ООН.
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