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flickr 06.03 19:51   MIGnews.com

Британия осудила КНДР за испытание баллистических ракет

Министр иностранных дел Великобритании Борис Джонсон осудил Северную Корею за испытание четырех баллистических ракет в море недалеко от северо-западной Японии, назвав это "провокационными действиями", которые представляют собой угрозу международному миру и безопасности.

Ракетные запуски возмутили Южную Корею и Японию, после того, как несколько дней до этого Северная Корея пообещала нанести ответный удар по совместным военным учениям США и Южной Кореи, в которых КНДР видит подготовку к войне.

"Великобритания решительно осуждает последние пуски баллистических ракет Северной Кореи", - сказал Джонсон в своем заявлении на веб-сайте правительства. Он добавил, что Великобритания, которая в настоящее время занимает пост Председателя Совета Безопасности Организации Объединенных Наций, сотрудничает с международными партнерами по вопросу о запусках ракет.

"Мы призываем Северную Корею прекратить свои провокационные действия, которые ставят под угрозу международный мир и безопасность", - подчеркнул Борис Джонсон.
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