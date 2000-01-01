06.03 20:21 MIGnews.com

Трамп подписал новый иммиграционный указ

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Президент США Дональд Трамп подписал новый исполнительный указ, согласно которому в штатах повторно на 90 дней вводится запрет на въезд для граждан Судана, Сирии, Ирана, Ливии, Сомали и Йемена.Исключение составляют те, кому ранее была выдана виза.Предыдущий указ в области иммиграционной политики был подписан Трампом 27 января. Этот документ, в частности, приостановил на 120 дней программу размещения в США беженцев и установил запрет продолжительностью 90 дней на допуск в Соединенные Штаты граждан упомянутых стран, в том числе Ирака.В феврале федеральный суд в Сиэтле ввел временный запрет на выполнение указа, апелляция Минюста на это решение была отклонена. Впоследствии Трамп заявил, что намерен издать новый указ.