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06.03 18:44   MIGnews.com

Нетаниягу: 80% проблем безопасности Израиля исходят от Ирана

Иран является источником подавляющего большинства проблем безопасности Израиля, как заявил премьер-министр Израиля Биньямин Нетаниягу в понедельник, 6 марта, на мероприятии памяти жертв теракта 1992 года против Израиля в Аргентине, спонсируемого Ираном.

"Иран является самым большим генератором терроризма в мире, и мы должны бороться с этим террором, потому что это только одна рука иранской агрессии, которая также разрабатывает ядерное оружие и продвигает свою программу создания баллистических ракет", - сказал Нетаниягу в Министерстве иностранных дел в Иерусалиме.

Тегеран продолжает дестабилизировать регион и угрожать Израилю уничтожением, продолжал премьер-министр.

"Один из наших чиновников Минобороны считает, что более 80 % наших проблем безопасности исходят от Ирана", - подчеркнул Биньями Нетаниягу.

17 марта 1992 года террорист-смертник убил 29 человек и ранил сотни человек перед посольством Израиля в Буэнос-Айресе, что до сих пор является самой масштабной атакой на израильскую дипломатическую миссию. Ответственность за взрыв взяла на себя группировка, связанная с Ираном и ливанской террористической группировкой "Хизбалла".

Выступая на траурном мероприятии, Нетаниягу - который также является министром иностранных дел – сказал, что Иерусалим сразу понял, что Тегеран стоит за атакой.

Другие примеры иранской поддержки терроризма последовали два года спустя, когда еврейский общественный центр АМИА подвергся атке, в котрой погибли 85 человек и сотни получили ранения, сказал премьер-министр.

"Мы предупреждали тогда о растущем чудовище терроризма, автором которого является Иран, который пускает метастазы по всему миру. После нападения в Аргентине, Иран и его доверенное лицо "Хизбалла" создали сеть террора", - сказал он.

Обращаясь к залу, полному дипломатов, высокопоставленных лиц и членов семей убитых израильтян, Нетаниягу заявил, что израильские дипломатические миссии находятся под постоянной угрозой. Израиль предотвращал планировавшиеся нападения все время, отметил Нетаниягу.

Биньямин Нетаниягу планирует вылететь в Москву в четверг, 9 марта, чтобы обсудить роль Ирана в период после сирийской гражданской войны с президентом России Владимиром Путиным.
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