06.03 16:51 MIGnews.com

КНДР объявила посла Малайзии "персоной нон грата"

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Северная Корея заявила в понедельник, 6 марта, что объявила посла Малайзии в КНДР "персоной нон грата", и потребовала посла Малайзии покинуть страну в течение 48 часов, начиная с 10 часов утра в воскресенье, 5 марта. Об этом сообщило официальное северокорейское информационное агентство KCNA.Сообщение последовало за тем, как посол Северной Кореи в Малайзии был выслан из страны Юго-Восточной Азии после возникших дипломатических проблем из-за убийства сводного брата лидера Северной Кореи Ким Чен Ына, Ким Чен Нама.Напомним, что Ким Чен Нам, сводный брат лидера Северной Кореи Ким Чен Ына, был убит 13 февраля в аэропорту нервно-паралитическим агентом VX, классифицированным Организацией Объединенных Наций в качестве оружия массового уничтожения, отмечается в сообщении полиции Малайзии.