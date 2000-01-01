06.03 16:22 MIGnews.com

Германия назвала сравнение ФРГ с нацистами "абсурдным"

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Немецкое правительство в понедельник, 6 марта, опровергло сравнение президента Турции Тайипа Эрдогана текущей политики Германии с эпохой нацизма, призывая обе стороны оставаться "спокойными и уравновешенными", и не упускать из виду тесные связи, которые связывают двух союзников по НАТО."Мы решительно отвергаем любые сравнения между политикой демократической Федеративной Республики Германии и нацистского времени", - сказал на очередной правительственной пресс-конференции пресс-секретарь правительства Штеффен Зайберт."Такие сравнения всегда абсурдны и неуместны, потому что они ведут только к одному: тривиализации преступлений против человечности", - подчеркнул он.Зайберт заявил, что Германия будет и впредь позволять турецким политикам выступать в Германии до тех пор, пока они будут открыты в своих намерениях и не принесут турецкие конфликты на территорию государства.Он также отметил, что Европейский Союз должен провести расследование, чтобы гарантировать, что средства, выплаченные Турции, проложат путь для ее присоединения к ЕС были достижения своей намеченной цели.