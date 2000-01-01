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Олланд: мой долг предотвращение победы на выборах Ле Пен 06.03 15:53   MIGnews.com

Олланд: мой долг - предотвращение победы на выборах Ле Пен

Президент Франции Франсуа Олланд назвал своим долгом не допустить победы лидера партии "Национальный фронт" Марин Ле Пен на выборах на пост главы республики. Об этом действующий французский лидер заявил в интервью изданию Le Monde.

"Мой долг – предотвратить приход к власти человека с такой программой, – сказал Олланд. – Франция не должна нести бремя такой ответственности".

Также политик подчеркнул, что разница в развитии государств Евросоюза неизбежна. По мнению Олланда, не стоит ставить под сомнение роль Дональда Туска в качестве главы Евросовета.

Кандидат на пост президента Франции Марин Ле Пен намерена в случае своей победы на выборах провести референдум о членстве республики в Евросоюзе. Она считает это необходимым, чтобы "вернуть национальный суверенитет в руки французского народа".
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