06.03 15:53 MIGnews.com

Олланд: мой долг - предотвращение победы на выборах Ле Пен

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Президент Франции Франсуа Олланд назвал своим долгом не допустить победы лидера партии "Национальный фронт" Марин Ле Пен на выборах на пост главы республики. Об этом действующий французский лидер заявил в интервью изданию Le Monde."Мой долг – предотвратить приход к власти человека с такой программой, – сказал Олланд. – Франция не должна нести бремя такой ответственности".Также политик подчеркнул, что разница в развитии государств Евросоюза неизбежна. По мнению Олланда, не стоит ставить под сомнение роль Дональда Туска в качестве главы Евросовета.Кандидат на пост президента Франции Марин Ле Пен намерена в случае своей победы на выборах провести референдум о членстве республики в Евросоюзе. Она считает это необходимым, чтобы "вернуть национальный суверенитет в руки французского народа".