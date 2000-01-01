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Минюст рекомендует Ривлину не помиловать Ольмерта 06.03 11:17   MIGnews.com

Минюст рекомендует Ривлину не помиловать Ольмерта

Министерство юстиции Израиля рекомендовало президенту Реувену Ривлину отказать на прошение о помиловании, с которым к нему более месяца назад обратился осужденный экс-премьер Эхуд Ольмерт. Напомним, он сейчас отбывает тюремное наказание за коррупцию.

Рекомендация отказать Ольмерту в досрочном освобождении была сделана профессиональными сотрудниками министерства юстиции, а министр Айелет Шакед в скором времени передаст ее главе государства.

Напомним, что бывшему главе правительства уже однажды скостили изначальный срок – с 6 лет до 18 месяцев за получение взяток по делу "Холилэнд". В то же время, он должен отсидеть еще дополнительно 8 месяцев по "делу Талански".

Если же президент все-таки решит удовлетворить обращение экс-премьера, то Ольмерт сможет покинуть тюрьму "Маасиягу" сразу же, либо ему могут сократить срок.

Официальное решение Реувена Ривлина станет известно в течение месяца.
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