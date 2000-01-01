06.03 12:10 MIGnews.com

Олланд: угроза победы Ле Пен существует

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Угроза победы Ле Пен на выборах президента Франции существует. Такое мнение высказал действующий президент Франции Франсуа Олланд. Он подчеркнул, что ультраправые никогда не были так высоко за последние 30 лет, но Франция не уступит.В интервью ряду европейских СМИ, Олланд добавил, что "если так случится, что кандидат от "Национального фронта" победит, она сразу займется процессом выхода страны из зоны евро и даже из Европейского союза."Это цель всех популистов, откуда бы они ни были: покинуть Европу, закрыться от мира и представить себе будущее, окруженное различными барьерами и границами, за которыми следят с наблюдательных пунктов", - цитирует французского лидера Интерфакс.Марин Ле Пен возглавляет ультраправую партию "Национальный фронт" и является одним из основных претендентов на пост президента Франции.Выборы президента Франции пройдут в апреле-мае 2017 года.