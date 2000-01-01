Rambler's Top100









Опросы



Nakonu.com












Олланд: угроза победы Ле Пен существует 06.03 12:10   MIGnews.com

Олланд: угроза победы Ле Пен существует

Угроза победы Ле Пен на выборах президента Франции существует. Такое мнение высказал действующий президент Франции Франсуа Олланд. Он подчеркнул, что ультраправые никогда не были так высоко за последние 30 лет, но Франция не уступит.

В интервью ряду европейских СМИ, Олланд добавил, что "если так случится, что кандидат от "Национального фронта" победит, она сразу займется процессом выхода страны из зоны евро и даже из Европейского союза.

"Это цель всех популистов, откуда бы они ни были: покинуть Европу, закрыться от мира и представить себе будущее, окруженное различными барьерами и границами, за которыми следят с наблюдательных пунктов", - цитирует французского лидера Интерфакс.

Марин Ле Пен возглавляет ультраправую партию "Национальный фронт" и является одним из основных претендентов на пост президента Франции.
Выборы президента Франции пройдут в апреле-мае 2017 года.
Поделиться
Все по теме
Комментарии
Все за 24 часа
Лента новостей
12:36
В еврейские общины США теперь могут принимать неевреев
11:53
Фугас и 4 трупа: подробности ранения генерала РФ в Сирии
11:17
Минюст рекомендует Ривлину не помиловать Ольмерта
10:48
ХАМАС не согласен с "новым стратегическим уравнением"
10:26
Пропавшего двухлетнего израильтянина нашли в 90 км от дома
10:19
Либерман: МАГАВ не выполнил инструкции о применения огня
10:08
Новый иммиграционный указ Трампа не коснется Ирака
09:44
В Москве скончался актер Александр Кузнецов
09:21
Неделя транспортного хаоса в Тель-Авиве
09:13
Pet Shop Boys выступят на гей-параде в Тель-Авиве
08:50
Спецназ МАГАВа ликвидировал главу террористической банды
08:47
Северная Корея запустила 4 баллистические ракеты
08:28
"Бомба" Ryanair: полеты из Израиля в Европу за 30 евро
08:21
Террорист открыл огонь по солдатам ЦАХАЛа
Новости партнеров
Новости партнеров
Знакомства
Мы на Facebook



Рейтинг@Mail.ru   Rambler's Top100   bigmir)net TOP 100  
Система Orphus