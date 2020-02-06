06.02 08:27 MIGnews.com

Число сдающих багрут по русскому языку растёт каждый год

6.02.2020

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Министерство просвещения публикует сегодня (четверг) статистику по учащимся, сдающим русский язык на аттестат зрелости (багрут). В министерстве подчеркивают, что количество школьников, желающих учить этот предмет на 5 единиц (ехидот) растёт с каждым годом. Кроме того, средний бал багрута тоже становится выше. Так, в 2016-2017 учебном году багрут по русскому языку сдали 1063 школьника, средний бал экзамена составлял 84.9; в 2017-2018 учебном году багрут по русскому языку сдали 1096 школьника со средним балом 87.5; в 2018-2019 учебном году багрут по русскому языку сдали 1103 учащихся со средним балом 87.8.Доктор Марина Низник, преподаватель русского языка в Тель-Авивском университете и в школе имени Иоанны Жаботинской отмечает, что за последние 10 лет значительно изменилась аудитория изучающих русский язык в Израиле По словам д-р Низник 70% учащихся изучающих этот предмет в старших классах – второе поколение репатриантов, а 30% учащихся изучающих русский язык в средней школе, особенно в 7-ых (ז) и 8-ых (ח) классах – "сабры", у которых не русскоязычные родители, хотя у русскоязычных израильтян есть преимущество."Сегодня ни у кого нет сомнения, что мир будущего принадлежит билингвам и мультилингвам. Дело осталось за малым – как сделать так, чтобы наши дети говорили на нескольких языках? Чтобы они прекрасно знали иврит… И английский… И очень было бы здорово сохранить русский. Конечно, многое зависит от семьи. Но почти все исследовавшие так называемые «факторы успеха», говорят о том, что сохранить язык только в семье практически невозможно. Нужно еще и формальное обучение. И в этом смысле у русскоязычных израильтян есть преимущество – здесь русский язык можно учить в школе и сдавать на аттестат зрелости." – говорит д-р Марина Низник.Доктор Низник подчеркивает, что в школе имени Иоанны Жаботинской русский язык учат более пятисот человек: "Это и те, кто приехал недавно – они изучают как русский язык, так и классическую, и современную русскую литературу; и те, чьи родители говорят по-русски, но давно живут в Израиле, – этих детей здесь учат читать и писать, объясняют грамматические основы языка, с ними смотрят фильмы, немножко изучают историю… А несколько лет назад по просьбе учеников, семьи которых никакого отношения к русскому языку не имеют, в школе организовали классы по русскому языку как иностранному. Сначала все опасались – уж слишком сложный язык, захотят ли дети учить его с нуля? Но выяснилось, что страхи были напрасными".