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Подразделение ЦАХАЛа: женщины-солдаты в качестве противника | Фото:06.02 16:13   MIGnews.com

Подразделение ЦАХАЛа: женщины-солдаты в качестве противника

Впервые израильская армия создает Красное подразделение в составе сухопутных войск. Подразделение будет действовать аналогично Красной эскадрилье в военно-воздушных силах - как расширенный экипаж, имитирующий силы противника в военных учениях.

Подразделение будет возглавлять подполковник и будет состоять из женщин-солдат, находящихся под наблюдением командиров как мужчин, так и женщин.

До сих пор армия не использовала систематически постоянную команду для изображения противника на учениях сухопутных войск. Чтобы создать подразделение, началась подготовительная работа с военно-воздушными силами, а также был изучен опыт армии США, которая 15 лет назад создала аналогичную бригаду.

На начальном этапе в подразделении будут служить 200 женщин-солдат. Они не являются боевыми солдатами, но будут проводить большую часть времени в поле и проходить базовую и дополнительную подготовку для боевых войск. В настоящее время ведется первый набор для подразделения. К ноябрю 2020 года он должен быть введен в эксплуатацию - то есть его можно будет регулярно активировать на тренировках и учениях.

Формирование Красного подразделения является частью действий, предпринимаемых по приказу начальника штаба Авива Кохави и командующего сухопутными войсками генерал-майора Яакова Барака с целью повышения уровня подготовки наземных подразделений ЦАХАЛа.

В то же время армия расширяет использование боевых симуляторов, использующих сложные технологии и представляющих сценарии "симулированной реальности". В настоящее время ЦАХАЛ также завершают строительство в Цеэлиме дополнительного крупного учебного комплекса для ведения боевых действий в городских условиях, таких как в Газе или Ливане.


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