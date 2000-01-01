Прошедший день: Дайджест новостей, которые нельзя пропустить
Три теракта за 12 часов в Израиле: все подробности Ночью автомобиль террориста наехал на военных, ранив солдат бригады "Голани" в Иерусалиме. Позже в Старом городе произошло нападение на полицейского – стрелка устранили. Через несколько часов был совершен третий теракт – террорист открыл огонь из машины и скрылся, ранив бойца ЦАХАЛ.
В Израиле повысили уровень боеготовности После серии атак на совещании по безопасности было решено усилить концентрацию полицейских по всему Израилю, особенно в Старом городе в пятницу. ЦАХАЛ направил в Иудею и Самарию дополнительные силы.
Импичмент Трампа провалился Сенаторы признали президента США Дональда Трампа невиновным по всем пунктам обвинения в рамках слушаний по импичменту.
Отклонение от нормы: капитуляция Мандельблитта перед Оханой Юридический советник правительства Авихай Мандельблитт объявил, что снимает свои возражения против назначения на пост исполняющего обязанности генерального прокурора Израиля Дана Эльдада.