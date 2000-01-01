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Ликуд взывает к Ганцу из-за `замашек` Ольмерта | Фото:06.02 18:37   MIGnews.com

Ликуд взывает к Ганцу из-за "замашек" Ольмерта

Члены "Ликуд" обратились к лидеру "Кахоль Лаван" Бенни Ганцу по поводу предстоящей пресс-конференции экс-премьера Эхуда Ольмерта с лидером ПА Махмудом Аббасом.

Об этом сообщает The Jerusalem Post.

Депутаты призвали Ганца "дать своему другу понять", что сейчас не время встречаться с Аббасом для борьбы против "сделки века", предложенной президентом США Дональдом Трампом.

"Мы должны стоять плечо к плечу с Трампом и национальными интересами Израиля, а не на стороне тех, кто разжигает и поощряет террор против наших войск", – заявили в "Ликуд".


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