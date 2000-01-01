06.02 18:37 MIGnews.com
Ликуд взывает к Ганцу из-за "замашек" Ольмерта
Члены "Ликуд" обратились к лидеру "Кахоль Лаван" Бенни Ганцу по поводу предстоящей пресс-конференции
экс-премьера Эхуда Ольмерта с лидером ПА Махмудом Аббасом.
Об этом сообщает The Jerusalem Post
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Депутаты призвали Ганца "дать своему другу понять", что сейчас не время встречаться с Аббасом для борьбы против "сделки века", предложенной президентом США Дональдом Трампом.
"Мы должны стоять плечо к плечу с Трампом и национальными интересами Израиля, а не на стороне тех, кто разжигает и поощряет террор против наших войск", – заявили в "Ликуд".
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