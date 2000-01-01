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Уда: применение гражданином Израиля оружия недопустимо | Фото:06.02 17:50   MIGnews.com

Уда: применение гражданином Израиля оружия недопустимо

Председатель "Объединенного Арабского Списка" Айман Уда прокомментировал теракт в Старом городе.

Соответствующее заявление он сделал на фоне трех нападений на израильтян, совершенных в течение 12 часов.

"Мы решительно осуждаем эту стрельбу. Для гражданина Израиля недопустимо использовать оружие", – сказал он.

По словам Уда, его партия "выбрала справедливую гражданскую и демократическую позицию, чтобы положить конец оккупации ради мира и равенства". Он добавил, что "не принимает другого пути".

Напомним, что 45-летний араб из Хайфы открыл огонь по полицейским в Старом городе. В результате он был ликвидирован.


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