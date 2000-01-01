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Нетаниягу об атаке в Иерусалиме: Израиль победит террор | Фото:06.02 16:30   MIGnews.com

Нетаниягу об атаке в Иерусалиме: Израиль победит террор

Премьер-министр Биньямин Нетаниягу отменил запланированное на 16:00 выступление из-за терактов.

Вместо этого глава израильского правительства будет участвовать в экстренном совещании, в ходе которого будет дана оценка безопасности.

Тем не менее, Нетаниягу прокомментировал нападение в Иерусалиме, отметив, что террориста, напавшего на солдат, рано или поздно поймают.

"От имени всех граждан Израиля я желаю выздоровления нашим раненым солдатам. Это лишь вопрос времени - и не долгого времени – когда мы поймаем террориста. Террор не покорит нас, мы победим", – подчеркнул он.


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