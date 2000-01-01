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Шотландский министр уволен из-за переписки с мальчиком | Фото:07.02 02:18   MIGnews.com

Шотландский министр уволен из-за переписки с мальчиком

Высокопоставленный шотландский министр подал в отставку после публикаци его переписки с 16-летним подростком. По сообщению The Scottish Sun, министр финансов Дерек Маккей отправил подростку 270 сообщений после того, как подружился с ним в Facebook и Instagram.

В своем заявлении министр сказал, что взял на себя "полную ответственность" за свои действия и признал, что "вел себя глупо". Он должен был принять бюджет правительства Шотландии на следующий финансовый год.

"Я говорил вчера вечером с первым министром и немедленно подал в отставку. Служение в правительстве было огромной привилегией, и я сожалею, что подвел коллег и сторонников." - добавил бывший министр.

СМИ опубликовали несколько сообщений, которые мистер Маккей отправил мальчику. В одном сообщении он, как утверждается, спросил: "Наша переписка только между нами?"

Когда подросток заявил, что это так, Маккей написал: "Круто, тогда, если честно, я думаю, что вы действительно милый". По сообщению The Sun, министр связывался с мальчиком в течение полугода. Он также предложил сходить ему на регби и поужинать.


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