06.02 13:17 MIGnews.com

Новый проект водоснабжения в Самарии

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Министр энергетики Юваль Штайниц начал в четверг утром, 6 февраля, новый проект бурения воды на въезде в самарскую еврейскую общину Кедумим. Целью является решение проблемы нехватки воды в этом районе, стоимостью проекта около 22 миллионов шекелей.Бурение необходимо с учетом увеличения спроса и снижения уровня воды в других скважинах в этом районе. Глубина бурения составляет около 700 метров, насосное оборудование расположено на глубине 400.Бурение ведется со скоростью около 250 кубометров в час и обеспечит водой Кедумим, Карней Шомрон, Шавей Шомрон и Эйнав, а также общины Палестинского органа в этом районе.