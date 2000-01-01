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Новый проект водоснабжения в Самарии | Фото:06.02 13:17   MIGnews.com

Новый проект водоснабжения в Самарии

Министр энергетики Юваль Штайниц начал в четверг утром, 6 февраля, новый проект бурения воды на въезде в самарскую еврейскую общину Кедумим. Целью является решение проблемы нехватки воды в этом районе, стоимостью проекта около 22 миллионов шекелей.

Бурение необходимо с учетом увеличения спроса и снижения уровня воды в других скважинах в этом районе. Глубина бурения составляет около 700 метров, насосное оборудование расположено на глубине 400.

Бурение ведется со скоростью около 250 кубометров в час и обеспечит водой Кедумим, Карней Шомрон, Шавей Шомрон и Эйнав, а также общины Палестинского органа в этом районе.


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