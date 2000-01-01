06.02 13:04 MIGnews.com

«Сделка века» и План Либермана

Элинор Гинзбург

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В феврале 2004 года десять министров, в основном, от партии «Ликуд», получили письмо от своего коллеги, министра транспорта, лидера партии «Наш дом Израиль» Авигдора Либермана.В этом письме Авигдор Либерман обратился с призывом объединиться и разработать единую позицию Национального лагеря по проблеме израильско-палестинского урегулирования, единую программу действий, альтернативную плану одностороннего размежевания, предложенному премьер-министром Ариэлем Шароном.«В последнее время политики в Израиле и во всем мире изощряются в придумывании всевозможных планов разрешения арабо-израильского конфликта. Речь идет о таких пресловутых документах, как «Дорожная карта», «Женевская инициатива», «Национальный консенсус» и многих других аналогичных разработках. К сожалению, правый Национальный лагерь не проявляет при этом никакой инициативы и тем самым ставит себя в положение пассивного наблюдателя, который следует в фарватере излишней политической активности левых, - написал Либерман. – Мы переживаем сейчас поистине судьбоносное для нашей страны и для нашего народа время. Поэтому Национальный лагерь обязан разработать единую программу действий в качестве реальной альтернативы».Однако, призыв Либермана не был услышан.Весной 2004 года Авигдор Либерман выносит на суд общественности свой «План обмена территориями и населением». Он предлагает физически разделить два народа: евреев и арабов. По мнению Либермана и единомышленников лидера НДИ не только в Израиле, но и за рубежом, разработанный им план представляет собой единственную реальную альтернативу всем выдвигавшимся к тому времени программам урегулирования палестино-израильского конфликта, начиная с Соглашений «Осло» и заканчивая планом одностороннего размежевания, предложенным Ариэлем Шароном. Альтернативу и с точки зрения диагностики причин конфликта, и с точки зрения конечного результата.Все предыдущие программы предусматривали, с одной стороны, создание мононационального («очищенного» от евреев) палестинского государства, а с другой стороны, превращение Израиля в двунациональное государство, где арабское меньшинство, составляющее 23 % населения, все более и более отождествляет себя с палестинцами и не считает себя израильскими гражданами.В соответствии с планом, разработанным Авигдором Либерманом, предполагается произвести с палестинской автономией обмен смежных территорий (которые находятся между Израилем и ПА), таких, как Умм эль-Фахм, Бак эль-Гарбия, Тайбе, Кфар Касем, а также районов, примыкающих к Восточному Иерусалиму: деревни Арам, Джабль-Мукабер и др. И те, и другие терртории населены исключительно арабами-мусульманами. Израиль отдает эти территории палестинской автономии в обмен на распространение израильского суверенитета на еврейские населенные пункты и анклавы в Иудее и Самарии».«Следует подчеркнуть, что речь не идет ни о каком насильственном трансфере ни арабов, ни евреев. И те, и другие остаются жить в своих домах. Израиль просто передвигает свои границы», - написал Либерман в преамбуле своего плана.Прошло 16 лет. 28 января 2020 года был опубликован План Трампа, названный «сделкой века» - план израильско-палестинского урегулирования. Политические обозреватели недоумевали, как получилось, что План Трампа практически повторяет, местами буквально слово в слово, План обмена территориями и населением, разработанный Либерманом еще в 2004 году.Этот же вопрос задали лидеру НДИ журналисты, приглашенные на встречу с ним на другой день после публикации «сделки века». «Спасибо за это нужно сказать спецпосланнику Трампа на Ближнем Востоке Джейсону Гринблатту, - ответил Либерман. - В свое время я подробно объяснял ему свою идею, а теперь не без удовольствия нашел ее воплощенной в «сделке столетия».Следует отметить, что за прошедшие с 2004 года шестнадцать лет Авигдор Либерман в своих многочисленных выступлениях на международных форумах, на встречах с лидерами и государственными деятелями различных стран рассказывал о разработанном им Плане обмена территориями и населением. «Некоторые мои собеседники скептически отнеслись к моей идее, говорили, что она абсолютно нежизнеспособна, и никто в мире не согласится на ее осуществление. Другие, как например, влиятельный американский политик Генри Киссинджер, высказывали одобрение. Дональд Трамп принял мой план обмена территориями и населением практически полностью и включил его в свой план урегулирования конфликта Израиля с палестинцами. Должен отметить, Дональд Трамп еще раз доказал, что он является истинным другом Государства Израиль».Шестнадцать лет назад – до «арабской весны», до гражданской войны в Сирии, до смены президентов в Египте, до множества других событий, изменивших Ближний Восток, лидер партии «Наш дом Израиль» Авигдор Либерман призвал правый Национальный лагерь перестать быть в положение пассивного наблюдателя, проявить инициативу и разработать единую программу действий для разрешения арабо-израильского конфликта. Тогда его призыв не был услышан. Сегодня деятели «Ликуда» соревнуются с «Кахоль лаван», кто первым утвердит План Трампа – правительство или Кнессет...Говорят, что нет пророков в своем отечестве. Они есть! Только надо уметь к ним прислушиваться.