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Ольмерт и Аббас выступят совместно против `сделке века` | Фото:06.02 11:34   MIGnews.com

Ольмерт и Аббас выступят совместно против "сделки века"

Бывший премьер-министр Израиля Эхуд Ольмерт и лидер Палестинской автономии Махмуд Аббас проведут совместную пресс-конференцию против мирного плана президента США Дональда Трампа, сообщает 12-й канал Израиля.

"Ольмерт проведет совместную пресс-конференцию с Аббасом во время заседания Совета Безопасности ООН в Нью-Йорке, где он выразит свое несогласие с планом Трампа", - сказал репортер "Хадашот" Эхуд Яари.

Мирный план, известный как "сделка века" был обнародован в конце января и столкнулся с противодействием левых и палестинцев.


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