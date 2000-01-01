06.02 11:34 MIGnews.com

Ольмерт и Аббас выступят совместно против "сделки века"

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Бывший премьер-министр Израиля Эхуд Ольмерт и лидер Палестинской автономии Махмуд Аббас проведут совместную пресс-конференцию против мирного плана президента США Дональда Трампа, сообщает 12-й канал Израиля."Ольмерт проведет совместную пресс-конференцию с Аббасом во время заседания Совета Безопасности ООН в Нью-Йорке, где он выразит свое несогласие с планом Трампа", - сказал репортер "Хадашот" Эхуд Яари.Мирный план, известный как "сделка века" был обнародован в конце января и столкнулся с противодействием левых и палестинцев.