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Отклонение от нормы: капитуляция Мандельблитта перед Оханой 06.02 10:09   MIGnews.com

Отклонение от нормы: капитуляция Мандельблитта перед Оханой

Вечером 5 февраля юридический советник правительства Авихай Мандельблитт объявил, что снимает свои возражения против назначения на пост исполняющего обязанности генерального прокурора Израиля Дана Эльдада.

Министр юстиции Амир Охана 2 февраля заявил, что назначает исполняющим обязанности генерального прокурора Израиля начальника экономического управления прокуратуры Израиля адвоката Дана Эльдада.

Эльдад не был включен в список возможных кандидатов на эту должность, который ранее огласил юридический советник правительства Авихай Мандельблитт.

Эльдад занимает свой нынешний пост с 2013 года. Он проработал в правоохранительной системе 27 лет. Ранее он работал в прокуратуре иерусалимского округа и в течение года был помощником судьи БАГАЦа Элиякима Рубинштейна.

Напомним, что в декабре Мандельблитт торпедировал другое назначение Оханы на тот же пост - Орли Бен-Ари Гинзберг. БАГАЦ издал ордер о “временном замораживании” назначения на должность и.о. генерального прокурора Израиля Орли бен-Ари Гинзберг. Бен-Ари получила это известие за пять минут до начала торжественной церемонии смены генеральных прокуроров. Об этом ее известили sms-сообщением.

Мандельблитт послал в офис генерального прокурора письмо, в котором говорится: “Я снимаю свои возражения против назначения Дана Эльдада и.о. генерального прокурора Израиля Исходя из чувства ответственности  и моей роли в качестве главы правоохранительной системы - и не без колебаний я решил, что в существующих обстоятельствах общественный интерес стоит превыше всего . Невозможно более причинять вред имиджу офиса генерального прокурора - я не не буду сопротивляться”.

Мандельблитт, однако, продолжает настаивать на своей правоте: “Отклонение от позиции, занятой юридическим советником правительства (то есть, отказ министра юстиции Оханы назначить людей из списка кандидатов на пост, предложенных Мандельблиттом)  - без каких бы то ни было убедительных юридических доводов, без каких-либо доводов вообще - создает возможность отказа от подобного назначения”.

Мандельблитт заявил, что назначение Эльдада является “отклонением от норм”, которое “будит серьезные подозрения в публике относительно судебной системы”.

Мандельблитт горестно добавил: “Министр юстиции решил остановить свой выбор именно на том кандидате, по поводу которого я дал подробные объяснения  почему он не подходит на эту должность. Я уверен в том, что адвокат Эльдад ошибся, выразив согласие принять предложение министра юстиции. Мне очень жаль что он пошел на такой поступок”.


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