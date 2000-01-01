06.02 10:04 MIGnews.com

Итальянский журнал опубликует секретные дневники Арафата

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Итальянское издание L'espresso публикует 19 томов дневника палестинского главаря Ясира Арафата, которые раскрывают детали проведения террористических атак.Отметим, Арафат вел записи почти 19 лет. Как выяснилось, они были сохранены двумя попечителями из Люксембурга после смерти Арафата в 2004 году. Однако владельцы записей запретили использовать их для создания книг или фильмов.Эксклюзивный материал появится уже в среду, 7 февраля.Будет обнародована информация о противостоянии Арафата с Саддамом Хуссейном, тайных переговорах c экс-премьером Израиля Ицхаком Рабином, дружбе с Фиделем Кастро, отношениях с бывшим премьером Италии Сильвио Берлускони и встрече с ним в 1998 году.Само итальянское издание больше всего заинтересовал эпизод 1998 года, когда Арафат, как теперь выясняется, за денежное вознаграждение, давал ложные свидетельские показания на суде против Берлускони, которого обвиняли в незаконном финансировании Социалистической партии во главе с Беттино Кракси.Дневники также содержат журнал всех сумм денег, полученных Арафатом от итальянского лидера.Кроме того, дневники доказывают существование секретных соглашений между Италией и ООП, которые с 1985 года обезопасили Апеннины от терактов палестинских радикалов.Есть в дневнике и личные моменты. 17 июля 1990 года Арафат женился на Сухе. Перед свадьбой он написал: "Как я могу жениться на Сухе? Я уже женат на Палестине и ее народе".Об этих дневниках Арафат говорил в 1989 году в интервью изданию Vanity Fair: "Я каждый год пополняю свои записи и пишу обо всех секретных переговорах. Все записано, и будущие поколения поймут, что происходило. Это мой долг, потому что я – часть истории".Напомним, Ясир Арафат, обладатель Нобелевской премии мира, умер в 2004 году. Он создал Палестинскую национальную администрацию, признал Израиль и вступил с ним в переговоры.