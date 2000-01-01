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Биби подписал соглашение о строительстве жилья в Нетивот 07.02 07:11   MIGnews.com

Биби подписал соглашение о строительстве жилья в Нетивот

Премьер-министр Биньямин Нетаниягу, министр финансов Моше Кахлон и министр строительства Йоав Галант подписали рамочное соглашение о строительстве жилья в городе Нетивот.

Выступая на церемонии подписания соглашения, глава израильского правительства заявил:

"Мы прибыли сюда из Северного военного округа, где провели обзор с членами Кабинета.

Все мы должны отдать честь Армии обороны Израиля - она защищает нашу страну и наши границы. Мы отдаём честь Общей службе безопасности, спецподразделению ЯМАМ и ЦАХАЛу, которые сегодня схватили убийцу. Схватим и остальных.

Мы полны непреклонной решимости защищать нашу страну. Это большие изменения в истории нашего народа, в нашей способности защищаться, защищаться своими силами, и мы это делаем.

Но мы не только охраняем нашу страну, мы строим её. Мы строим государство Израиль, мы строим Эрец-Исраэль, строим Негев".
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