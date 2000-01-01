06.02 22:21 MIGnews.com

Путин получил удостоверение зарегистрированного кандидата

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Действующий президент России Владимир Путин, который вновь примет участие в грядущих президентских выборах в России - во вторник, 6 февраля, получил удостоверение зарегистрированного кандидата. На этих выборах политик баллотируется в качестве самовыдвиженца.Информация о том, что Путин получил удостоверение была предоставлена пресс-секретарём президента РФ Дмитрием Песковым.В Центризбиркоме также во вторник приняли решение относительно регистрации действующего главы государства в качестве кандидата в президенты РФ."Удостоверение кандидата было передано президенту", - сообщил Песков.После Путина решения Центризбиркова теперь ожидают ещё пять кандидатов: Григорий Явлинский (политическая партия "Яблоко"), Борис Титов (Партия роста), Сергей Бабурин (партия "Российский общенародный союз"), телеведущая Ксения Собчак (партия "Гражданская инициатива") и Максим Сурайкин ("Коммунисты России").Грядущие президентские выборы состоятся уже этой весной, 18 марта 2018 года. В декабре 2017 года в России стартовала предвыборная гонка.