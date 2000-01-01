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В Турции ненавидят США и симпатизируют России | Фото: Thinkstock06.02 21:33   MIGnews.com

В Турции ненавидят США и симпатизируют России

Граждане Турции крайне враждебно относятся к Соединённым Штатам. На сегодняшний день почти 95 процентов населения позиционируют себя как противники США. В противовес, 62 процента выразили желание сотрудничать с Россией. Такие данные были предоставлены СМИ во вторник, 6 февраля, со ссылкой на исследовательскую компанию Optimar, чьи сотрудники провели социологический опрос среди граждан Турции.

Более подробные данные выглядят следующим образом:

На вопрос: "Считаете ли вы себя противником США?" - 71,9 процента участников опроса ответили "да", 22,7 процента ответили "частично", и 5,4 процента дали ответ "нет".

Ещё 15,5 процентов не определили свою позицию по данному вопросу.

По словам главы Optimar Хилми Дашдемира, компания с 2011 года изучает общественное мнение о внешнеполитическом курсе Турции, при этом число недовольных действиями США в Турции в последнее время достигло максимума.

"Бесспорно, политика Вашингтона в отношении террористического течения (оппозиционного проповедника) Фетхуллаха Гюлена (FETÖ) является решающим фактором в формировании такого мнения о США. В 2016 году мы провели опрос в 25 провинциях Турции, в котором участвовали 1500 человек. Респонденты должны были ответить на вопрос: "Кто стоит за попыткой переворота в Турции", 36,9% опрошенных считают, что это FETÖ, 25,2% — США и FETÖ, 5,6% — США", —приводит перевод заявления главы Optimar Хилми Дашдемира информационное агентство РИА Новости.
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