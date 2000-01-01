06.02 19:24 MIGnews.com

Дания намерена запретить головные уборы, закрывающие лицо

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Власти Дании предложили запретить ношение головных уборов в общественных местах, которые закрывают лицо. В заявлении министерства юстиции говорится, опубликованного во вторник, 6 февраля:"Закрывать лицо, когда мы встречаемся друг с другом в общественном пространстве, является несовместимым с ценностями датского общества. Мы должны сохранять уважение к общим ценностям, которые нас связывают… Здесь в Дании мы показываем друг другу доверие и уважение, встречаясь лицом к лицу".В частности, власти призвали запретить ношение никаба, "бурки", а также шапки-маски "балаклавы", оставляющие лишь глаза и рот. Нарушение запрета в первый раз предлагается называть штрафом в размере 1000 датских крон. Максимальный штраф может достичь 10 тысяч при повторном нарушении.Среди исключений, не попадающих под запрет, названы маскарадные, рабочие маски, а также головные уборы, защищающие лица в холодную погоду.