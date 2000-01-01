06.02 18:53 MIGnews.com

Нетаниягу посоветовал не проверять Израиль на прочность

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Премьер-министр Биньямин Нетаниягу и члены его кабинета посетили северную границу Израиля. Политики посетили позиции ЦАХАЛ с видом на израильско-сирийскую границу.В ходе визита глава израильского правительства пообещал, что силы безопасности заставят араба понести ответственность за смертельное нападение, которое он совершил 5 февраля."Меня впечатляет великая работа, которую ЦАХАЛ проделывает здесь, чтобы защитить наши границы и защитить нашу страну. Мы хотим мира, но мы готовы к ситуации, и я не советую никому проверять нашу решимость", - цитирует Аруц Шева слова Нетаниягу.Комментируя грозные заявления из Ливана по поводу защитной стены, которую Израиль возводит на северной границе, Нетаниягу заявил: "Я никому не советую проверять Израиль на прочность".Ранее ливанское правительство опубликовало заявление:"Намерения Израиля построить защитную стену на границе с Ливаном и пересмотреть границы морской экономической зоны являются прямым нарушением резолюции Совбеза ООН № 1701 и угрожают подорвать политическую стабильность Ближневосточного региона".