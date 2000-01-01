06.02 20:25 MIGnews.com

Германии угрожают исламисты

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Руководитель Федерального ведомства по уголовным делам Хольгер Мюнх во вторник, 6 февраля, затронул тему международного терроризма. По словам Мюнха, в Германии постоянно нарастает угроза со стороны исламистов. В частности, причиной такой тенденции является приток беженцев в страну."Потенциал угрозы со стороны исламистов становится в Германии все выше... Мы знаем, что из-за притока беженцев [связанные с этим] риски не стали меньше", - приводит перевод заявления Мюнха информационное агентство ТАСС. Данное заявление прозвучало во время его выступления на Европейском полицейском конгрессе, который открылся в столице Германии.Он также отметил, что на сегодняшний день террористы всё чаще прибегают к использованию современных технологий для того, чтобы координировать действия между собой.Таким образом, по мнению Мюнха, службы безопасности обязаны контролировать данный процесс."Нам нужно действовать более эффективными методами в области кибертехнологий", - отметил он.Согласно последним предоставленным данным, на сегодняшний день в Германии проживают около 11 тысяч исламистов. 743 из них представляют потенциальную опасность.Известны также имена 950 жителей Германии, которые за последние несколько лет покинули страну для того, чтобы войти в ряды террористов. Большинство из этих людей - граждане Германии иностранного происхождения. Около 300 человек после этого вернулись в страну, после чего за их поведением следят особо пристально.Только в 2016 году в Германии предотвратили около 10 терактов.