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06.02 17:53   MIGnews.com

Юристы объединились в борьбе против бойкота Израиля

Около ста юристов из Израиля и других стран приняли участие в понедельник вечером, 5 февраля, в открытии международного симпозиума, посвященного борьбе с бойкотом Израиля. Трехдневный симпозиум проходит в Иерусалиме, в нем принимают участие известные юристы и общественные деятели, такие как президент Верховного суда Эстер Хают, председатель Кнессета Юлий Эдельштейн, юридический советник правительства д-р Авихай Мендельблит и другие. Симпозиум организован совместными усилиями международного отдела Юридического форума в защиту Израиля, израильской коллегией адвокатов и министерством стратегического планирования во главе с Гиладом Эрданом.

Цель симпозиума – выработать юридические пути с делигитимацией Израиля. Министр стратегического планирования и внутренней безопасности Гилад Эрдан подчеркнул, что антисемитская кампания против Израиля финансируется, среди прочих, европейскими государствами. При этом миллионы евро европейских налогоплательщиков ежегодно вкладываются в борьбу против Израиля под прикрытием гуманитарной деятельности.

Председатель международного отдела Юридического форума в защиту Израиля адвокат Ифа Сегаль заявила: "Создание международной сети юристов, которые будут бороться с делигитимацией Израиля – важный шаг к раскрытию настоящего лица кампании BDS, ставящей своей целью расширять экономический, академический и культурный бойкот Израиля. Юридический метод – самый действенный в этой борьбе".
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