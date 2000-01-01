06.02 17:42 MIGnews.com

Президент Гаити обвинил Трампа в снижении турпотока

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Высказывания президента Соединённых Штатов Дональда Трампа привели к снижению турпотока. Такое заявление во вторник, 6 февраля, прозвучало от президента Гаити Жовенеля Моиза в эфире телеканала Local 10 News."Данные высказывания негативно отразились на туризме в нашу страну, а также повлияли на наш имидж вреди стран мира. Однако я скажу всему миру то, в чём и сам убеждён и не сомневаюсь ни секунды: Гаити - замечательная страна для путешествий", - заявил политик.Моиз также отметил, что он оценивает слова Трампа как "призыв к оружию".Ранее в Министерстве внутренней безопасности Соединённых Штатов приняли решение об исключении Гаити из числа стран, гражданам которых выдаются некоторые категории временных виз.Несколько недель назад президент США Дональд Трамп назвал страны третьего мира "грязной дырой". В число таких государств американский лидер включил Гаити, Сальвадор и ряд других африканских государств.Однако позже сам Трамп отрицал, что он произносил подобные слова, а сенаторы, присутствовавшие в тот момент, когда президент сделал скандальное высказывание, дали диаметрально противоположные комментарии относительно того, звучали ли от главы государства подобные заявления.