"Израилю не нужны девять подлодок"

Газета Маарив опубликовала интервью с высокопоставленным офицером ВМС ЦАХАЛа в отставке.
Офицер однозначно заявил: “Государству Израиль нужны минимум пять, и в оптимальном случае - шесть подводных лодок. Любое решение в этой области легитимно и должно отвечать нашим оборонным приоритетам. С нашей точки зрения, ни на каком этапе Израиль не нуждался в девяти подлодках”.
Офицер, однако, указал на то, что три подлодки будут Dolphin сняты с вооружения и заменены на новые: “три подлодки уходят со службы, и три принимаются на вооружение”. По его словам, проектирование субмарин займет год, а строительство - еще шесть лет.
Офицер сказал: “Строительство субмарин - не простое дело. Ты не покупаешь их готовыми с полки в супермаркете”. Относительно изменений в характеристиках ракетных кораблей Saar-6, которые также заказаны Израилем на германских верфях офицер указал, что есть вещи, которые осознаются только в процессе создания новых кораблей, и он не видит ничего особенного в этом процессе. Он сказал: “Решение увеличить количество перехватчиков само по себе требует большей площади корабля. С профессиональной точки зрения - ракетные катера это хороший продукт и хорошее вложение денег для флота”.
Несмотря на то, что в израильской прессе бурно обсуждаются перипетии контракта о покупке германских субмарин и ракетных катеров и связанной со сделками в коррупции, никто не ставит под сомнение качество германского вооружения. Также никто не сообщает о недавно разразившемся скандале, связанном с новым фрегатом производства верфей Thyssen Krupp - тех самых на которых строятся подлодки для Израиля.
Германский флот отказался принять на вооружение фрегат типа F-125. Проект обошелся в 3 миллиарда евро. Фрегат стал лишь последним в серии громких провалов - проект строительства нового вертолета столкнулся с препятствиями, стоимость разработки новой автоматической винтовки намного превзошла запланированную, и амбициозный супер-современный дрон попросту не смог взлететь. Появилось целое поколение германских инженеров, которые никогда не были заняты в крупном оборонном проекте. Дело не в том, что они утратили свои навыки - они никогда их не имели. Подробнее об этом можно прочитать в материале ”Не поплыл: бундесвер не принял фрегат Baden-Württemberg”.
Офицер также указал на то, что подлодки того же типа будут поставлены Египту. Он прокомментировал это: “Понятно, что это не к добру. Я бы предпочел, чтобы этих подлодок у них не было. Египетский флот не входит в круг угроз по определению, но нельзя забывать о том, что он существует. Вместе с ним есть еще несколько серьезных флотов, в том числе флотов сверхдержав”.
Главной проблемой Египта, предположительно, является иранская морская угроза, но он также не упускает из сферы внимания растущий израильский подводный флот. Египет получил от немцев первую подводную лодку весной 2017, и в прессе опубликованы сообщения о намерении египтян купить дополнительные субмарины.