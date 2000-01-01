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flickr 06.02 16:52   MIGnews.com

Суд оставил в силе ордер на арест Ассанжа

Суд в Лондоне оставил в силе ордер на арест основателя WikiLeaks Джулиана Ассанжа., выданный шесть лет назад, объявила судья магистратского суда Вестминстера Эмма Арбутнот.

Джулиан Ассанж укрылся в посольстве Эквадора в Лондоне в 2012 году, после того как британский суд распорядился о его аресте по делу о выдаче его шведским властям, которые расследовали обвинения в сексуальных домогательствах, выдвинутые против него.

С тех пор в течение шести лет Ассанж не выходил за пределы посольства, общаясь с внешним миром по интернету и изредка принимая посетителей. Тем временем в Швеции расследование по его делу было прекращено.

Тем не менее, британский судебный ордер на его арест продолжает действовать, и, если Ассанж выйдет за пределы посольства, он будет немедленно арестован за то, что нарушил постановление суда об освобождении под залог шесть лет назад и скрылся от правосудия, передает Би Би Си.
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