Ливан обвинил двух граждан в попытке убить члена ХАМАСа
Двух гражданин Ливана обвинили в попытке покушения на члена ХАМАСа Мохамеда Хамдана. Речь идет о нападение на "хамасовца" в Сидоне в прошлом месяце.
Также их обвинили в шпионаже в пользу Израиля.
Кроме того Бейрут также предъявил обвинения в покушении на убийство троим иностранцам.
Напомним, 14 января было совершено покушение на жизнь члена палестинской террористической группировки ХАМАС Мохамеда Хамдана, известного под именем Абу Хамза. Мужчину пытались убить, подложив в его автомобиль BMW взрывчатку.
Несмотря на сильнейшие повреждения машины, сам Хамдан отделался легкими травмами.