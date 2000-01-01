06.02 16:19 MIGnews.com

Ливан обвинил двух граждан в попытке убить члена ХАМАСа

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Двух гражданин Ливана обвинили в попытке покушения на члена ХАМАСа Мохамеда Хамдана. Речь идет о нападение на "хамасовца" в Сидоне в прошлом месяце.Также их обвинили в шпионаже в пользу Израиля.Кроме того Бейрут также предъявил обвинения в покушении на убийство троим иностранцам.Напомним, 14 января было совершено покушение на жизнь члена палестинской террористической группировки ХАМАС Мохамеда Хамдана, известного под именем Абу Хамза. Мужчину пытались убить, подложив в его автомобиль BMW взрывчатку.Несмотря на сильнейшие повреждения машины, сам Хамдан отделался легкими травмами.