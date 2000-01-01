06.02 16:30 MIGnews.com

Рухани: Борьба с терроризмом в Сирии не завершена

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Президент Ирана Хасан Роухани с российским президентом Владимиром Путиным по телефону во вторник, 6 февраля, обсудили ситуацию в Сирии. Рухани, в частности, заявил, что совместные усилия Ирана, Турции и России по борьбе с терроризмом в Сирийской Арабской Республике необходимо приумножить и продолжить."Такое сотрудничество по-прежнему необходимо, оно должно быть усилено и продолжаться до окончательной победы народа Сирии над террористами", - приводит информационное агентство ТАСС перевод заявления Рухани."Исламская Республика Иран выступает против присутствия иностранных сил на территории Сирии без разрешения правительства и народа этой страны... Продолжение напряженной ситуации на севере Сирии никому не выгодно, и мы надеемся, что все страны региона будут уважать территориальную целостность и суверенитет Сирии", - добавил политик.Рухани также выразил своё одобрение в связи с проведением встречи лидеров трёх государств с целью укрепления сотрудничества по урегулированию ситуации в Сирии, а также борьбе с террористами."Более быстрое выполнение соглашений, упрощение и развитие банковского сотрудничества между Тегераном и Москвой будет способствовать развитию отношений во всех сферах", - добавил президент.