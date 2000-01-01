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Иран запускает в производство боевые БПЛА | Фото:06.02 14:44   MIGnews.com

Иран запускает в производство боевые БПЛА

На этой неделе Иран приступил к серийному производству боевых дронов "Мохаджер-6", которые могут быть оснащены высокоточными боеприпасами и поражать множество разных целей.

Об этом во вторник, 6 февраля сообщает иранский телеканал PressTV со ссылкой на Корпус стражей исламской революции.

На церемонии открытия производства, состоявшейся в понедельник, присутствовал министр обороны Ирана Амир Хатами, назвавший БПЛА "Мохаджер-6" одним из важных достижений иранской оборонной промышленности.

По словам министра, новый беспилотник способен к длительным полетам, что позволяет ему выполнять задачи по рекогносцировке, наблюдению, а также оказывать поддержку при ведении боевых операций.

Хатами подчеркнул, что аппарат может использоваться для доставки до цели иранских бомб "Qaem", а также что он нафарширован оптическими сенсорами, благодаря которым может с одинаковой эффективностью применяться и в дневное, и в ночное время.

Граничная дальность их действия не сообщается. Новые беспилотники поступят на вооружение Корпуса стражей исламской революции.
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