06.02 13:13 MIGnews.com

Президент Польши решил подписать закон о Холокосте

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Президент Польши Анджей Дуда заявил, что подпишет закон, предусматривающий уголовную ответственность за пропаганду бандеровской идеологии и обвинения польского народа в причастности к Холокосту.Об этом глава государства заявил во вторник, 6 февраля во время специального обращения в Президентском дворце в Варшаве."Я решил подписать закон, но также решил направить его в Конституционный суд, чтобы проверить соответствие его положений конституции", - заявил глава государства."Поправка к Закону об Институте национальной памяти касается чрезвычайно болезненного, деликатного вопроса, связанного с мученичеством польской нации. Во время Второй мировой войны были убиты 6 миллионов польских граждан, включая около 3 миллионов польских граждан еврейской национальности", - сказал Дуда.По его словам, внесенные изменения не являются новым законом, и их обсуждение велось в течение года, в том числе с Израилем.Израиль выступил категорически против принятия Сенатом Польши законопроекта об Институте национальной памяти. В Кнессете решили рассмотреть ответный законопроект, согласно которому польский закон будет приравнен к отрицанию Холокоста.Отметим, документ вводит наказание за использование формулировки "польские лагеря смерти", а также распространение других фактов об участии Польши в Холокосте.