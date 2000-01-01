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Законопроект который может поссорить Израиль с Россией | Фото: Thinkstock06.02 11:31   MIGnews.com

Законопроект который может поссорить Израиль с Россией

Газета Маарив и радио Галей ЦАХАЛ сообщают о назревающем крупном скандале в отношениях между Израилем и Россией.

Причиной является законопроект об увековечении памяти жертв Голодомора, внесенный на рассмотрение Кнессета членом коалиции Акрамом Хассоном (Кулану).

Российские власти в ярости от перспективы принятия подобного закона, поскольку ответственность за Голодомор будет возложена на Советский Союз.

Депутат Хассон утверждает, что Голодомор был специально спланирован советскими властями против украинского народа и украинского национализма. Он также говорит, что Израиль отказывается признать Голодомор геноцидом - как того требуют украинские власти.

Хассон говорит: “В свете реальности, в которой десятки стран, включая Соединенные Штаты, Австралию и Италию признали эту ужасную катастрофу геноцидом, нет никаких причин к тому чтобы Кнессет, представляющий нацию пережившую Холокост, не признал этот голод геноцидом и посвятил ему день памяти”.

Россия категорически выступает против признания Голодомора геноцидом, указывая на то, что жертвами коллективизации и порожденного ею голода были все народы Советского Союза.

Галей ЦАХАЛ сообщает о том, что российское посольство в Тель-Авиве предупредило: “В случае, если закон будет продвигаться в Кнессете, у этого будут далеко идущие и тяжелые последствия для отношений между двумя государствами. Вызывает сожаление тот факт, что Кнессет подготовил законопроект, искажающий историю”.

Хассон в ответ заявил, что решение выдвинуть законопроект было принято им после посещения Украины несколько недель назад.
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