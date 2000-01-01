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Nakonu.com
06.02 11:05 MIGnews.com
"Каждый убийца евреев будет наказан"
Заместитель министра обороны рабби Эли Бен-Дахан так прокомментировал ликвидацию террориста, убившего Разиэля Шеваха: "Силы безопасности проявили настойчивость и решительность. Каждый убийца евреев будет наказан. Враги не уйдут от покарания".
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