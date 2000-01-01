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СМИ: США ищут возможности расколоть альянс РФ и Ирана | Фото: Thinkstock06.02 10:16   MIGnews.com

СМИ: США ищут возможности расколоть альянс РФ и Ирана

Власти США изучают возможность расколоть альянс между Россией и Ираном, чтобы положить конец конфликту в Сирии и придать импульс борьбе с террористической группировкой "Исламское государство", сообщает Wall Street Journal со ссылкой на источники в Белом доме и чиновников из европейских и арабских стран.

По словам одного из источников, в Вашингтоне не питают никаких иллюзий по поводу устремлений России, однако на данный момент ее не рассматривают как источник угрозы самому существованию США, которым был СССР.

Между Москвой и Тегераном, скорее всего, есть пропасть, считает источник из Европы, участвовавший в консультациях по этому вопросу в Совете нацбезопасности Соединенных Штатов, но пока не ясно, что может потребовать российское руководство в обмен на ослабление военного и дипломатического альянса с Ираном.

Он не исключил того, что задача, поставленная Вашингтоном, может оказаться слишком сложной и отразиться на всей структуре отношений США с западными партнерами.

Ранее президент США Дональд Трамп заявил о намерении воздействовать на Иран с помощью санкций, а также назвал эту исламскую республику "террористическим государством номер один".
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