СМИ: США ищут возможности расколоть альянс РФ и Ирана
Власти США изучают возможность расколоть альянс между Россией и Ираном, чтобы положить конец конфликту в Сирии и придать импульс борьбе с террористической группировкой "Исламское государство", сообщает Wall Street Journal со ссылкой на источники в Белом доме и чиновников из европейских и арабских стран.
По словам одного из источников, в Вашингтоне не питают никаких иллюзий по поводу устремлений России, однако на данный момент ее не рассматривают как источник угрозы самому существованию США, которым был СССР.
Между Москвой и Тегераном, скорее всего, есть пропасть, считает источник из Европы, участвовавший в консультациях по этому вопросу в Совете нацбезопасности Соединенных Штатов, но пока не ясно, что может потребовать российское руководство в обмен на ослабление военного и дипломатического альянса с Ираном.
Он не исключил того, что задача, поставленная Вашингтоном, может оказаться слишком сложной и отразиться на всей структуре отношений США с западными партнерами.
Ранее президент США Дональд Трамп заявил о намерении воздействовать на Иран с помощью санкций, а также назвал эту исламскую республику "террористическим государством номер один".