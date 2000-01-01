06.02 08:39 MIGnews.com

Трамп назвал террористическое государство №1 в мире

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Президент США Дональд Трамп заявил, что, по его мнению, Иран является главным террористическим государством в мире, передает Fox News."Иран абсолютно не уважает нашу страну. Он является террористическим государством номер один. Он направляет средства на вооружения", — сказал Трамп.Он отметил, что США намерены воздействовать на Иран с помощью санкций, недавнее ужесточение которых было лишь началом.При этом Трамп подчеркнул, что не будет предупреждать заранее о своих действиях, подвергнув критике бывшего главу государства Барака Обаму.