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Flickr.com 06.02 08:39   MIGnews.com

Трамп назвал террористическое государство №1 в мире

Президент США Дональд Трамп заявил, что, по его мнению, Иран является главным террористическим государством в мире, передает Fox News.

"Иран абсолютно не уважает нашу страну. Он является террористическим государством номер один. Он направляет средства на вооружения", — сказал Трамп.

Он отметил, что США намерены воздействовать на Иран с помощью санкций, недавнее ужесточение которых было лишь началом.

При этом Трамп подчеркнул, что не будет предупреждать заранее о своих действиях, подвергнув критике бывшего главу государства Барака Обаму.
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