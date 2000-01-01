07.02 02:31 MIGnews.com

Оливер Стоун призвал Трампа рассекретить документы

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Знаменитый режиссер Оливер Стоун заявил, что президент США Дональд Трамп должен рассекретить документы, касающиеся участия США в конфликтах на Украине и в Сирии, передает ТАСС."Проблема в том, что в нашей стране не знают реального положения вещей. Если бы я был президентом Трампом, я бы рассекретил всю информацию по Украине. По Сирии тоже, но сначала по Украине, потому что именно отсюда начинается новая холодная война", — сказал режиссер.Он подчеркнул, что "в США продолжают рассказывать сказки, что Россия захватила Крым, направив туда свои войска; что она присутствует в Донбассе и вообще угрожает Украине".