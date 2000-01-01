06.02 08:25 MIGnews.com

Новое утро, новые отмены рейсов El Al

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Продолжаются протесты пилотов компании El Al.Отменены рейсы в Варшаву и Йоханнесбург. Также отложен рейс в Нью-Йорк. Пилоты угрожают после обеда отменить “десятки рейсов”. Речь идет об отмене всех рейсов El Al, вылетающих из аэропорта Бен-Гурион.Причиной столкновения пилотов и менеджмента El Al является ситуация с пилотами в возрасте 65-67 лет. Согласно международным стандартам, пилоты в возрасте 65 лет не допускаются к коммерческим полетам. Пилоты в возрасте старше 65 лет в El Al используются в качестве тренеров.Менеджмент сократил данной категории пилотов зарплату на 70%. Менеджмент указывает на то, что пилот, который не летает не может получать столько же, сколько пилот, который не летает.