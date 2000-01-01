06.02 08:16 MIGnews.com

Трамп: если что-то случится, вините судебную систему

Поделиться

Все по теме

Комментарии

Президент Дональд Трамп продолжил свою войну против судебной системы США, выступив с новыми нападками в отношении судьи из Сиэтла, заблокировавшего его указ о запрете на въезд в США граждан семи мусульманских государств.Трамп написал в твиттере: “Просто не могу поверить, что судья подверг нашу страну такой опасности. Если что-то случится - вините его и вините судебную систему. Люди идут безостановочным потоком. Плохо!”Трамп после этого написал: “Я проинструктировал министерство безопасности проверять людей, приезжающих в нашу страну ОЧЕНЬ ТЩАТЕЛЬНО. Суды делают эту работу очень трудной!”По оценке Washington Post, так называемый “запрет на мусульман” повлиял примерно на 90 тысяч человек. В то же время, после вынесения решения судьи из Сиэтла не наблюдается всплеска прибытия в США граждан из затронутых запретом государств.