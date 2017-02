06.02 06:46 MIGnews.com

Леди Гага ужалила Трампа на Суперкубке

Поп-икона Леди Гага, открывая Суперкубок на стадионе в Хьюстоне, Техас, исполнила две песни - God Bless America и This Land Is Your Land, написанные самым известным американским сочинителем протестных гимнов, Вуди Гутри.С точки зрения либеральной прессы, это является вызовом и пощечиной президенту Дональду Трампу. This Land Is Your Land стала гимном протестов левых, феминисток, знаменитостей Голливуда, мусульман, афроамериканцев, сторонников Демократической партии и всех противников Трампа в ходе массовых протестов, организованных в последние три недели.До того как спрыгнуть с крыши стадиона на сцену, Леди Гага пропела следующие куплеты:“Господи, благослови Америку, страну которую я люблюСтой за нее, веди ее через ночьЭта страна - твоя страна. Эта страна - моя страна.Эта страна создана для тебя и для меняОни построили большую высокую стену, они хотели меня остановить”Гимн был написан в начале 60-х, и речь в нем идет о Берлинской стене, с помощью которой тоталитарный социалистический режим ГДР пытался остановить разбегающихся из страны граждан. Трамп намерен построить стену на границе с Мексикой, чтобы остановить поток незаконных экономических мигрантов. Несовместимость сравнения не смущает нынешних адептов социализма, и ирония происходящего ими не воспринимается - юмор никогда не был сильной стороной левых.После этого Гага исполнила свои хиты Poker Face and Born This Way.Между тем, известный техасский радиоведущий и сочинитель теорий заговоров Алекс Джонс перед началом выступления предупредил Америку об опасностях перформанса Леди Гаги.Он сказал: "Она должна стоять на вершине Суперкубка - может быть она от этого и откажется - на вершине стадиона, управляя всеми, кругом будут летать кучи дронов, наблюдая за каждым, контролируя всех. Она скажет: Я - богиня Сатаны, правящая вами. За этим поднимутся роботы и ритуалы менее значительной магии. Они говорят вам, что они сделают с вами в будущем. Вы сломлены, вы пали, а я (Гага) сижу у вас на головах и мочусь на вас, я доминирую над вами, я тьма, я зверь, я вавилонская шлюха”.Фанами Алекса Джонса в facebook являются 1,5 миллиона человек. Его сайт, infowars, посещает до 5 миллионов человек вы неделю.