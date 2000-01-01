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Мэр Цфата, член НДИ Илан Шохат арестован за взяточничество 06.02 21:40   MIGnews.com

Мэр Цфата, член НДИ Илан Шохат арестован за взяточничество

В понедельник, 6 февраля, полиция Израиля арестовала четырех служащих муниципалитета города Цфат за подозрения в коррупции, взяточничестве и уклонении от уплаты налогов при заключении сделок о покупке недвижимости.

Стоит отметить, что среди арестованных оказался и градоначальник Цфата, член НДИ Илан Шохат, а также другой высокопоставленный городской чиновник, чье имя не раскрывается. Сам Шохат все выдвинутые против него обвинения отрицает.

Как сообщает 10 канал ИТВ, во время рейда в мэрии правоохранители изъяли документы и компьютеры. Обыски проводились также и в домах четырех задержанных.

Отмечается, что задержание было произведено в рамках так называемого "Дела 1431", в ходе которого расследуется лоббирование строительных проектов в Цфате через дачу взяток руководству города. Совместно с Налоговым управлением следователи провели спецоперацию под прикрытием, в ходе которой подозреваемые и были арестованы.

Стоит отметить, что предыдущий градоначальник Цфата также оказался в центре коррупционного скандала – Одеда Хамейри признали виновным в получении взяток и в январе этого года приговорили к восьми месяцам лишения свободы.
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