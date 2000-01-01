07.02 05:28 MIGnews.com

МИД Венгрии заявил о провале антироссийских санкций ЕС

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Антироссийские санкции Евросоюза оказались провальными и негативно сказались на европейской экономике, заявил министр внешнеэкономических связей и иностранных дел Венгрии Петер Сийярто после встречи глав МИД стран ЕС, передает ТАСС.По словам дипломата, санкционный режим в отношении РФ "провалился экономически и политически". Ограничения, введенные из-за присоединения Крыма к России, он назвал "ошибочным ответом".По мнению Сийярто, вопрос санкций следует рассмотреть на ближайшем саммите Евросоюза.ЕС ввел антироссийские санкции в 2014 году после событий на Украине и в Крыму, а впоследствии несколько раз расширял и продлевал ограничительные меры. В частности, речь идет о приостановке переговоров о безвизовом режиме и о новом базовом соглашении о сотрудничестве, запрете на въезд в страны Евросоюза для должностных лиц из России, заморозке их активов, ограничениях торгового, финансового и военного характера.