06.02 20:16 MIGnews.com

Ципи Ливни: Нетаниягу - это премьер или посыльный Беннета?

Пресс-служба фракции "Сионистский лагерь"

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Сегодня, 6 февраля поздно вечером кнессет должен проголосовать по закону о легализации форпостов. Лидеры Сионистского лагеря определили четко и однозначно позицию, - категорически против этого закона, который нанесет огромный вред стране и противоречит нормам законности и международного праваЛидер парламентской оппозиции, председатель Сионистского лагеря Ицхак Герцог сказал 6 февраля, открывая заседание парламентской фракции: "Закон о легализации форпостов - навлечет трагедию на нашу страну. Юристы заявили, что это незаконный закон и ему нет и не может быть места в книге законов государства Израиль. Юридический советник правительства отказался защищать этот закон перед Верховным судом справедливости. В коалиции понимают опасность этого закона, поэтому я призываю членов коалиции, в первую очередь министра обороны Авигдора Либермана и министра финансов Моше Кахлона голосовать против этого закона. Проявите государственную ответственность и проголосуйте против закона, вред и опасность принятия которого вы сами понимаете и который навлечет трагедию на Израиль!"Ципи Ливни, лидер партии Ха-Тнуа, сказала:"Остановить продвижение закона о легализации форпостов - долг ответственного премьер-министра. К чести Нетаниягу надо сказать, что именно это он и пытается сделать.Поскольку принятие этого закона - удар по самым важным интересам Израиля и граждан страны. Это знает премьер-министр. Это понимают министр обороны и другие министры правительства. Это понимает юридический советник правительства. Только вот продвижение закона продолжается.И в поездке в Англию, и в поездке в США Нетаниягу должен понять кто он: порученец и посыльный Беннета или же он премьер-министр, который представляет весь народ Израиля. Это огромная разница. Что сегодня Нетаниягу скажет на встречах в Лондоне? Неужели он думает, что в Англии не узнают о голосовании по закону о форпостах, если оно состоится, как запланировано, сегодня вечером?! Он думает, что сможет говорить об одних идеях и принципах в Англии и одновременно позволит принять закон, противоречащий нормам законности и международного права?!Если сегодня вечером будет голосование по закону о форпостах, значит, правительство продолжает гибельный курс, который в итоге приведет нас в трибунал в Гааге. Мы чересчур любим Израиль, чтобы позволить превратить его в двунациональное государство!"